Urheilu

Minnesotan Mikael Granlund ampui maalin ja sai syöttöpisteen, myös Aho ja Teräväinen tehoille

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy