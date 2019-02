Urheilu

Kimi Räikkösen lähtö vapautti Ferrarin käyttämään kritisoitua taktiikkaa – tallipäällikkö vahvisti päätöksen

Formula 1 -kauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

F1-faneja