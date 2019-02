Urheilu

Ammattilaisgolfari löi pallon kuudesti veteen ja koki oman Tin Cup -hetkensä

Golf

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DeArmond

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DeArmond

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DeArmond