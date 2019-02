Ammattilaisgolfari löi pallon kuudesti veteen ja koki oman Tin Cup -hetkensä – oma isäkin vitsaili Kevin Costnerin roolihahmon nimellä

Urheilu

Ammattilaisgolfari löi pallon kuudesti veteen ja koki oman Tin Cup -hetkensä – oma isäkin vitsaili Kevin Costn

Golf

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DeArmond

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DeArmond

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DeArmond