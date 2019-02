Urheilu

Tänään on tasan 45 vuotta Suomen hiihto­urheilun ehkä iki­muistoisimmasta virhe­arviosta: puusukset veivät Juh

Muistatko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyttemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy