Urheilu

Ilkka Herola työnsi psykologin avulla synkkyyden sivuun: ”On helpompaa, kun ei ole järkyttävää tunnelatausta”

”Oltiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitalitavoite

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Tällä

Yhdistetyn mäkiosuus TV2 kello 11.25 ja hiihto-osuus kello 17.10.