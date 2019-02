Koripallon suurseurat riitelevät pelaajista, mutta siipirikkoinen Susijengi edennyt MM-turnauksen porteille: ”Pelaajat ymmärtävät, että tämä on hieno paikka”

Urheilu

Koripallon suurseurat riitelevät pelaajista, mutta siipirikkoinen Susijengi edennyt MM-turnauksen porteille: ”

Koripallomaajoukkueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Takamies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fiban

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Suomen ja Ranskan välinen MM-karsintaottelu pelataan torstaina Espoon Metro-areenassa kello 19.