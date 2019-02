Urheilu

Wassulla toimii mutta mollella hapottaa – hiihtosanasto kertoo katsojille, mistä MM-kisoissa oikein puhutaan

Hiihtäjät

Näin happoja huuhdellaan

Seefeld on melko korkealla

Hapottaa:

Happojen huuhtelu:

Loikka on kuokkaa

Wassu:

Mogren eli molle:

Kuokka:

Ankka:

Loikka:

Haarakäynnillä pito riittää

Vuorohiihto:

Yksipotkuinen tasatyöntö:

Haarakäynti:

Klæbo: