Maaret Pajunoja on suomalainen suksikuiskaaja – hänellä on erityinen taito valita suksista kaikkein parhaat ystävälleen Krista Pärmäkoskelle

Urheilu

Maaret Pajunoja on suomalainen suksikuiskaaja – hänellä on erityinen taito valita suksista kaikkein parhaat ys

Seefeld

Krista Pärmäkosken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkistetysti

Testaaja

Tällä

Seefeldissä

Pajunoja

Hiihtämisen

Poiminta: Naiset ovat harvassa huippuhiihdon suksihuollossa