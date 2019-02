Urheilu

Kotimainen esportsliiga saa ennätykselliset rahapalkinnot ja uuden tv-sopimuksen

E-urheilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

suosio näkyy nyt myös kotimaisen e-urheilusarjan kasvussa. Ensi viikolla alkavalla pelikaudella luvassa on aiempaa suurempia palkintorahoja sekä panostusta otteluiden televisiointiin.Finnish Esports League (Fel) tiedotti torstaina, että ensi viikolla alkavissa liigoissa pelataan yhteensä 55 000 euron palkintopotista. Siitä 20 000 euroa tulee CS-liigan voittajalle.Fel:n CS-liigan kuudes kausi käynnistyy LanTrek-tapahtumassa torstaina 28. helmikuuta. CS-liigassa pelataan Counter Strike -peliä.Suomen CS-historian suurin voittosumma on ollut 12 000 euroa, jonka voitti Havu Gaming lokakuussa 2017.Suomen CS-liigan voittaja pääsee kohtaamaan maailman huippujoukkueita ja taistelemaan Arctic Invitational -kilpailun karsintaan. Arctic Invitational puolestaan on kovatasoinen kansainvälinen turnaus, jonka pääpalkinto on 100 000 euroa.Fel:n tiedotteen mukaan uusia liigoja uusien pelien parissa käynnistetään vielä alkuvuoden aikana.kertoo myös tehneensä CS-liigan televisiointisopimuksen Elisa Viihteen kanssa. Kanavalla esitetään CS-kauden aikana kaksi ottelua viikossa. Esityspäivät ovat keskiviikko ja sunnuntai.Ottelulähetyksissä kuullaan sekä selostajia että asiantuntijakommentaattoreita. Lähetykset tuotetaan Elisan uudelta esports-studiolta Helsingistä.Lisäksi CS-otteluita voi seurata Fel:n omalla Twitch-kanavalla.