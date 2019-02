Manchester Cityn kannattaja on kriittisessä tilassa – epäillään joutuneen hakatuksi Mestarien liigan ottelun jälkeen

Urheilu

poliisi vahvisti torstaina, että Manchester Cityn kannattaja on kriittisessä tilassa epäillyn välikohtauksen seurauksena Mestarien liigan ottelun jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. City kohtasi keskiviikkoiltana Schalken Gelsenkirchenissä.Poliisin mukana 32-vuotiaan miehen epäillään joutuneen hakatuksi Veltins-areenalla lähellä vierasjoukkueen katsomonosaa. Poliisin mukaan mies sai vakavia päävammoja.Hänet kuljettiin paikalliseen sairaalaan ja hänen tilaansa kuvataan kriittiseksi.Paikallinen poliisi on kuulustellut kahta Schalken ja kahta Cityn kannattajaa, jotka myös ovat loukkaantuneet.City julkaisi torstaina tiedotteen, jossa seura mainitsee olevansa tietoinen tapauksesta.”Seuran henkilökuntaa on jäänyt Saksaan tukemaan loukkaantuneen City-fanin perhettä”, tiedotteessa todetaan.Ottelun City voitti 3–2. Toinen osaottelu pelataan 12. maaliskuuta.