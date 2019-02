Urheilu

On mieletön saavutus, kun Susijengi pääsee pelaamaan MM-karsinnan ratkaisevaa ottelua

Koripallomaajoukkue

Jos

alkaa juurtua suomalaisten sydämiin, ja torstain kaltaiset Ranska-voitot vain takovat siteen vahvemmaksi.Kukaan ei voinut pitkästyä tai hukata keskittymistään, kun Susijengi taisteli Metro-areenassa pysäkseen elossa MM-karsinnassa.On jo sinällään mieletön saavutus päästä viimeiseen ja ratkaisevaan otteluun, kun jaetaan suuren lajin MM-paikkoja. Venäjä lähtee suurena suosikkina Permin sunnuntaiseen kohtaamiseen, mutta mitään ei kannata yliviivata ennen kuin sekin 40-minuuttinen on pelattu.Koripallomaajoukkue on kasvanut vauhdilla pienten urheiluhallien pelistä suurten areenoiden valloittajaksi. Lajiin on kasvanut tähtiä, joita tunnetaan niissäkin piireissä, joissa urheilu ei ole päällimmäinen puheenaihe.Juuri tätä laji tarvitsi ja tarvitsee edelleen.MM-paikka irtoaa, kasvaa lajin suosio entisestään, mutta kannatuspohja on laajentunut niin moneen suomalaiseen kolkkaan, ettei maailma kaadu, vaikka Permistä poistuisi pettynyt joukkue. Sillä hetkellä monet muutkin tuntevat pettymystä ja tyhjää oloa.Meneillään oleva MM-karsinta on ollut vaikea, ja jopa hetkittäin karikkoinen, kun maajoukkue ei ole saanut aina haluamiaan pelaajia mukaan. Eivät ole muutkaan maat saaneet omia tähtiään, mutta Susijengiä menetykset kolhivat enemmän kuin isoja koripallomaita.Silti MM-paikka pysyy käsien ulottuvilla sunnuntai-iltaan asti. Sekin on hyvä saavutus.