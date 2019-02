Urheilu

Susijengi lähti tekemään Permiin MM-karsintaihmettä: ”Hyvä ryöstöretki sieltä jostain Ural-vuoriston takaa”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huffin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotikentällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä-ottelu

MM-karsinnan

Venäjä ja Suomi kohtaavat MM-karsinnassa Permissä sunnuntaina. TV1 kello 14.45.