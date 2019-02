HJK tarrasi hennolla otteella Suomen Cupin jatkopaikkaan, HIFK voi auttaa Klubin viimeisellä kierroksella pudotuspeleihin

Urheilu

HJK tarrasi hennolla otteella Suomen Cupin jatkopaikkaan, HIFK voi auttaa Klubin viimeisellä kierroksella pudo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voitolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen Cupin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

B-lohkon

Ruutu+ näyttää kaikki Suomen Cupin ottelut.