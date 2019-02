Eveliina Piipolla parempi arvokisadebyytti kuin Krista Pärmäkoskella aikoinaan – Ruotsin uusi tähti pani silti paljon paremmaksi

Urheilu

Eveliina Piipolla parempi arvokisadebyytti kuin Krista Pärmäkoskella aikoinaan – Ruotsin uusi tähti pani silti

Seefeld

Krista Pärmäkosken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tavoittelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pärmäkosken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisten

Piipon

Piippoa