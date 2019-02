Avautuuko Suomen mitalitili sprinttiviesteissä? HS seuraa kilpailua hetki hetkeltä – Suomi naisten finaaliin, miesten välierät alkavat kello 11.15

Urheilu

Avautuuko Suomen mitalitili sprinttiviesteissä? HS seuraa kilpailua hetki hetkeltä – Suomi naisten finaaliin,

Hiihdon

Ensimmäinen vaihto: Norja kärjessä mutta erot ovat pieniä.



Avausosuudella pientä kolarointia. Ei kuitenkaan kärkijoukkueiden osalta.



Ensimmäinen välierä ladulla. Mukana mm. Norja, Venäjä ja Ruotsi.



Miesten ensimmäinen välierä alkaa kello 11.15. Suomi on toisessa välierässä kello 11.45.



Suomen edelle ajoissa menivät Slovenia ja Yhdysvallat eli Pärmäkoski ja Kyllönen selkeästi finaaliin.



Suoraan finaaliin: Venäjä ja Sveitsi.



Ankkuriosuus: Viisikko kaventui nelikoksi.



Neljäs vaihto: Yhdysvallat, Slovenia, Venäjä, Sveiitsi, Puola.



Kärkiryhmä supistunut viisikoksi: Venäjä, Slovenia, Puola, Sveitsi ja Yhdysvallat. Neljäs osuus menossa.



Nyt kärkiryhmässä kuusi joukkuetta.



Ensimmäiseen vaihtoon kärjessä tuli Puola, kärkiryhmässä kahdeksan joukkuetta.



Suomen aika ensimmäisessä välierässä oli 15.36,84.



Toinen välierä alkoi, mukana mm. Venäjä ja Yhdysvallat.



Jaa



Hetken päästä alkaa naisten toinen välierä.



Jaa



Nyt on maalikameran kuvat katseltu: Suomi oli kolmas.



Maali: Ruotsi ja Norja suoraan finaaliin. Suomi ja Saksa kolmas ja neljäs alle sekunnin päässä kärkikaksikosta, mutta finaalipaikka tällä tulee.



Taas nelikko yhdessä.



Vaikka Suomi ei olisi kahden joukossa, finaalipaikka on jokseenkin varma. Toisessa ryhmässä on vähemmän ns. kovia maita.



