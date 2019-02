Avautuuko Suomen mitalitili sprinttiviesteissä? HS seuraa hetki hetkeltä välieriä, naisten viesti menossa – Suomi vahvasti menossa finaaliin

Urheilu

Avautuuko Suomen mitalitili sprinttiviesteissä? HS seuraa hetki hetkeltä välieriä, naisten viesti menossa – Su

Hiihdon

Hetken päästä alkaa naisten toinen välierä.



Nyt on maalikameran kuvat katseltu: Suomi oli kolmas.



Maali: Ruotsi ja Norja suoraan finaaliin. Suomi ja Saksa kolmas ja neljäs alle sekunnin päässä kärkikaksikosta, mutta finaalipaikka tällä tulee.



Taas nelikko yhdessä.



Vaikka Suomi ei olisi kahden joukossa, finaalipaikka on jokseenkin varma. Toisessa ryhmässä on vähemmän ns. kovia maita.



Viimeinen vaihto: Ruotsi on hiukan karussa muista. Sitten Saksa, Suomi ja Norja noin kahden sekunnin päässä.



Kyllönen vaihtoon kolmantena, hoiti osansa mainiosti.



Kyllönen hiihtää vahvasti!



Nyt aloittajat viimeisellä osuudellaan. Sitten vielä ankkuriosuus.



Kärkinelikko täysin yhdessä neljänteen vaihtoon.



Italia ei ole saanut kiinni kärkiryhmää.



Kolmas vaihto: Saksa, Norja, Ruotsi, Suomi. Italia jäi neljä sekuntia.



Italian hiihtäjä kaautui kärkiryhmässä.



Kärkiryhmässä nyt viisi joukkuetta, myös Suomi.



Toinen vaihto: Suomi kärkiryhmässä. Kyllönen ladulla.



Pärmäkosken sukset luistavat mainiosti, joutuu jarruttelemaan, ettei törmää edellään olevaan.



Nyt Pärmäkoski ladulla. Kuuden kärki erottuu muista, Suomi on kärkiryhmässä.



Ensimmäinen vaihto: Saksa kärjessä, sitten Ruotsi ja Norja. Kyllönen pari sekuntia kärjestä.



