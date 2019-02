Jokerien painajaismainen sarja Dinamoa vastaan sai jatkoa, pudotuspelit alkoivat katkeralla tappiolla: ”Ei ole mitään henkistä lukkoa heitä vastaan”

Urheilu

Jokerien painajaismainen sarja Dinamoa vastaan sai jatkoa, pudotuspelit alkoivat katkeralla tappiolla: ”Ei ole

Jokerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dinamo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokerien

Toissa

Jokerit ja Moskovan Dinamo kohtaavat toisen kerran keskiviikkona kello 18.30. Viasat jääkiekko näyttää pelin suorana.