Urheilu

TSN: Mikael Granlund siirtyy Nashvilleen – Minnesota saa Kevin Fialan

NHL-jääkiekkoilija

Mikael Granlund siirtyy Minnesotasta Nashvilleen, kanadalainen televisiokanava TSN kertoo verkkosivuillaan. Siirrosta kertoi TSN.n toimittaja Bob McKenzie twitter-tilillään.Vaihtokaupassa Minneosta saa hyökkääjä Kevin Fialan.Granlund ehti edustaa Minnesota Wildia vuodesta 2012 lähtien. Hän on pelannut NHL:ssä yli 460 ottelua.Kevin Fiala on 22-vuotias ja pelannut NHL:ssä runsaat 200 ottelua. Hän on syntyjään sveitsiläinen, mutta hän on tšekkiläistä sukujuurta.Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.