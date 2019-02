Urheilu

Järjetön räiske pakotti lopettamaan Göteborgin paikallispelin – fanit piilottivat ilotulitepatoja stadionille

Jalkapallon

Kannattajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katsojat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aftonbladetin

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/ngq9gx/avslojar-pyrotekniken-kom-in-i-forvag-pa-arenan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IFK Göteborgin