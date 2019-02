13-vuotias tyttö teki sopimuksen Niken kanssa, hylkäsi yliopiston ja ryhtyi ammattijalkapalloilijaksi – Isän mielestä se on ok

Urheilu

13-vuotias tyttö teki sopimuksen Niken kanssa, hylkäsi yliopiston ja ryhtyi ammattijalkapalloilijaksi – Isän m

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olivian

Pelaajana

Lähteet: Washington Post, New York Times, Urban Pitch ja The Oregonian.