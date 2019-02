Eveliina Piippo, 20, pääsee arvokisojen ensikertalaisena viestijoukkueen ankkuriksi – ”Isoimmat haasteet tuovat suurimman ilon”

Urheilu

Eveliina Piippo, 20, pääsee arvokisojen ensikertalaisena viestijoukkueen ankkuriksi – ”Isoimmat haasteet tuova

Seefeld

Eveliina Piippo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=krista+parmakoski

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kiehtova

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahdesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Suomi