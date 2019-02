Sumopainijoilta kielletään parrat ”sopimattomina” – ”Painijoiden täytyy huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan”

Urheilu

Sumopainijoilta kielletään parrat ”sopimattomina” – ”Painijoiden täytyy huolehtia henkilökohtaisesta hygienias

Japanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sumopaini