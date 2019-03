Urheilu

Lauri Markkasella oli huima helmikuu – videokoosteesta löytyvät parhaat hetket

Bullsin suomalaispelaaja Lauri Markkanen pelasi erittäin vahvasti helmikuussa. Hän keräsi kymmenessä peräkkäisessä ottelussa yli 20 pistettä ja napsi vähintään yhdeksän levypalloa.Helmikuun pistekeskiarvoksi tuli 25,7 ja levypallokeskiarvoksi 12,1. Esimerkiksi viime kaudella eli debyyttikaudella NBA:ssa Markkasen keskiarvot olivat 15,2 ja 7,5.Huimimmassa vedossa Markkanen oli 23. helmikuuta Boston Celtics -ottelussa, jossa hän teki oman piste-ennätyksensä 35 pistettä.Myös Bulls on pelannut paremmin viime aikoina: viidestä viimeisimmästä ottelusta on tullut neljä voittoa.Videokoosteella on Markkasen parhaita hetkiä helmikuulta.