Kokenut hiihtohuoltaja avautui Ylelle Seefeldissä: MM-joukkue kaipaa johtajuutta, lisää käytöstapoja ja urheilijoiden kaluston tuntemusta

Urheilu

Kokenut hiihtohuoltaja avautui Ylelle Seefeldissä: MM-joukkue kaipaa johtajuutta, lisää käytöstapoja ja urheil

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy