Mike King jäi Suomeen, koska tämä on hyvä maa: ”En harkinnut lähteväni minnekään muualle, kun kerran olin onnellinen täällä”

”Tulimme bussilla takaisin ja harjoittelimme yöllä vielä tunnin. Ei ollut väliä, mitä äitisi tai isäsi sanoivat. He istuivat ja odottivat tunnin parkkipaikalla. Jos halusit olla joukkueessa, niin piti tehdä.”

valmentajilla oli paljon enemmän valtaa. Siinä se.”Näin vertaa ammattilaisuransa jälkeen Suomeen valmentamaan jäänytamerikkalaisen high school- ja yliopistovalmennuksen ja suomalaisen juniorivalmentamisen eroja.Suomessa vanhemmat maksavat siitä, että lapset saavat pelata seurassa, mutta Yhdysvalloissa seuratoiminta ei ole samanlaisessa asemassa. Juniorien kilpaurheilu ja valmennus tapahtuu pitkälti kouluissa, ja koulun asema on vahva.Ensiksi lapsen on oltava tarpeeksi hyvä päästäkseen urheilemaan koulun joukkueeseen. Ja sen jälkeen mennään tarkasti valmentajan nuottien mukaan.King kertoo nähneensä, kuinka collegessa pelaajan käskettiin lopettamaan toinen laji ja keskittymään koripalloon, eikä hänen sitten annettu pelata sekuntiakaan. King muistaa junnuvuosiltaan myös hävityn ottelun, jonka jälkeen valmentaja ei ollut tyytyväinen.Yliopistotasolla urheilustipendin saaminen on yksi väylä hankkia muutoin tähtitieteellisiä summia maksava koulutus.aloitti koripallon pihapelit 12-vuotiaan ja pelasi joukkueessa ensi kerran 15-vuotiaana. Ammattilaisurallaan hän pelasi useissa Euroopan maissa. Korisliigassa hän edusti Karkkilan Team Componentaa, Tampereen Pyrintöä ja Joensuun Katajaa.Yhdysvalloissa hän pelasi muun muassa NBA:n kesäliigaa Washington Wizardsissa, mutta ei saanut sopimusta varsinaiselle kaudelle.Nyt King valmentaa Itä-Helsingin WB-Panttereissa sekä junioreita että miehiä ja toimii myös koripallotuomarina. Lisäksi hän vetää Top Flight Sport -yritystä, joka tarjoaa yksityisiä valmennuspalveluja ja leirejä. Ensi kesänä hän vie toiminnasta kootun joukkueen Yhdysvaltoihin turnaukseen.Koripalloliiton korkeimman tason valmennuskoulutuksen King suoritti vuonna 2016. Valmentajana hän haluaa jakaa tietojaan, jotta pelaajat saisivat mahdollisuuden menestyä aiemmin ja paremmin kuin hän aikanaan.Hän haluaa kehittää pelaajien taitoja ja luoda positiivista mentaliteettia, jotta tavoitteiden saaavuttaminen olisi mahdollista. Myös voittaminen on tärkeää.”Kaikki haluavat voittaa”, King sanoo.

Mutta mitä monipuoliselta pelaajauralta voi ammentaa valmentamiseen?

school -aikojen valmentajaltaan King haluaisi omaksua keskittymisen yksityiskohtiin. ”Se oli yksityiskohtia, yksityiskohtia, yksityiskohtia, yksityiskohtia. . .”Yksi collegeajan apuvalmentaja puolestaan sanoi Kingille suoraan, ettei pidä hänestä. Mutta koska King on joukkueessa, hän valmentaa Kingiä.King sanoo nyt, että piti valmentajan rehellisyydestä ja siitä, että tämä pystyi laittamaan asenteensa sivuun ja antamaan kaiken tietonsa ja osaamisensa Kingin valmentamiseen. Tältä valmentajalta King oppi suoruutta ja sitä, että keskittyy vain itse työhön, koripalloon.Washigton Wizardsin aikoina King pääsi treenaamaan legendaarisenkanssa. Jordanilta hän oppi periksiantamattomuutta ja keskittynyttä ja määrätietoista harjoittelemista.Juniorivalmentamisen tason King sanoo parantuneen Suomessa merkittävästi. Monet valmentajat tekevät erinomaista työtä.Kehityskohteita olisi hänen mukaansa siinä, että peleissä pallo kiertäisi paremmin ja yhä useampi pelaaja saisi mahdollisuuksia myös epäonnistua ja sitä kautta oppia. Hänen mielestään junnuille voisi myös opettaa enemmän pelikuvioita, jotta ymmärrys pelistä paranisi nopeammin sen sijaan, että heidän annetaan vain pelata vapaasti.Nyt miesten kakkosdivarijoukkuetta Panttereissa valmentava King haluaisi myös kehittää koripallotietoisuutta Suomessa.Hän kertoo Jyväskylän ykkösdivarivuosiltaan tapauksista, joissa hän halusi lisää katsojia otteluihin ja jutteli ihmisten kanssa, eivätkä he edes tienneet joukkueen olemassaolosta. Samaan tietämättömyyteen hän kertoo törmänneensä Porvoon divariaikanaan.

Kuinka King kuvaisi suomalaista ammattilaistason tapaa pelata?

”Silloin minulla ei ollut aavistustakaan siitä, missä Suomi on tai mitä odottaa. ”

tapa hyödyntää nopeampaa vauhtia, paljon kolmosia ja ulkokentän peliä. Isot pelaajat ovat pienikokoisempia ja liikkuvampia. Screenaa ja avaa -peliä käytetään todella paljon, se on otettu NBA:sta. ”Kingin mukaan suomalainen koripallo on kehittynyt paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Hän itse näki Korisliigan pelejä ensi kerran vuonna 1999.”Katson taitotasoa globaalissa mittakaavassa. On maita, jotka väittävät olevansa suurmaita ja että niiden sarja on todella kova. Menin sinne ja pelasin. Sitten tulin tänne ja ajattelin, että ne ovat melkein samanlaisia.””Mutta sen vuoksi, miten maajoukkue pelasi tuolloin tai millaisia palkkoja meille maksettiin, ei Suomessa ollut samanlaista ’hurraata’ koripallosta. Mutta mielestäni taso on ylipäätänsä ollut Suomessa ammattilaistasolla aika korkea.”Kingin ensimmäinen joukkue Korisliigassa oli Karkkilan Team Componenta. Hän oli jo pelannut Euroopassa Ranskassa, mutta palannut Chicagoon, kun Kingin agentti ehdotti Suomea.Hän huomasi tulevaa kotimaata tutkiessaan, että Chicagoa ja Suomea yhdisti samantyylinen sää. King hyppäsi koneeseen.”Tapasin valmentajat ja johtajat, minulle oli asunto valmiina, muistaakseni sain heti palkkaa. Tunsin itseni todella tervetulleeksi Karkkilassa.”Syksyn ja talven pimeys tosin oli Kingille hankalaa, sitä kun ei Chicagossa ole. Myös ihmisten alun ujous tuntui olevan suurempaa, mutta kulttuurishokkia hän ei tunnista kokeneensa.”Silloin tuntui, että joillekin suomalaisille oli kulttuurishokki, että paikkakunnalla oli joku minunkaltaiseni”, King sanoo pilke silmäkulmassa ja jatkaa, että sujahtaminen Karkkilaan oli melko helppoa, sillä hän kävi jo Chicagossa high-scoolia, jossa suurin osa oli vaaleaihoisia.

Onko koripallo todella avoin ja suvaitsevainen peli?

muuttuu vakavammaksi, kun King vastaa kysymykseen, onko hän kohdannut Euroopassa ennakkoluuloja.”Jos puhutaan ennakkoluuloista ihonväriä kohtaan, niin minä en ole kokenut joukkueitteni sisällä tai valmentajilta tai faneilta mitään ennakkoluuloja missään maassa, jossa olen ollut. Minulle se ei ole koskaan ollut ongelma. Olen ollut niin keskittynyt pelaamiseen ja suorittamiseen, että jos jotain on joskus sanottu, en ole sitä koskaan edes kuullut.””On tilanteita, joissa baarissa joku juomia nauttinut saattaa sanoa jotain, mutta ne eivät ole koskaan olleet millään lailla väkivaltaisia tai sellaisia, jotka olisivat haavoittaneet tunteitani. Pieniä juttuja, ei mitään mainitsemisen arvoista.”King sanoo, että monikulttuurisuus on hänelle tärkeää. Koripallo on avoin peli, joka yhdistää ihmisiä. Sen avulla voi päästä pitkälle elämässä.”Sanon junnuille, että teidän täytyy kunnioittaa tätä pientä oranssia palloa. Katsokaa, mitä minä olen voinut tehdä sillä ja mitä muut ovat voineet tehdä sen avulla. Tekin voitte mahdollisesti tehdä samaa.”

Mikä sai Kingin jäämään Suomeen ammattilaisuran päättyessä?

”Minusta tuntui, että Suomi on hyvä maa, jos haluaa perheen ja haluaa työskennellä lujasti. Täällä on paljon mahdollisuuksia. Joten miksi pitäisi vaihtaa?” King nauraa.

