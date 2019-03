FC Honka pestasi MLS-liigasta 30-vuotiaan maalintekijän Luis Silvan, joka täyttää Macoumba Kandjin jättämän paikan

Urheilu

FC Honka pestasi MLS-liigasta 30-vuotiaan maalintekijän Luis Silvan, joka täyttää Macoumba Kandjin jättämän pa

Veikkausliiga-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meksikossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Real Salt Lake City