Ferrari joutuu poistamaan kohutut tupakkayhtiön mainokset F1-kauden avauskilpailussa

ykkösten Ferrari-talli poistaa tupakkayhtiö Philip Morrisin ”Mission Winnow -mainokset muun muassa autoistaan ja ajajien ajohaalareista kauden avauskilpailussa Melbournessa Australiassa, kertoo uutistoimisto AFP. Myös tallin nimestä pudotetaan sponsorinimi pois.F1-kausi alkaa 17. maaliskuuta.Taustalla poistamiseen on Australian viranomaisten tutkimukset, onko kyseessä tupakan piilomainonta. Philip Morrisin mukaan Mission Winnowilla ei ole mitään tekemistä tupakka- tai sähkötupakkatuotteiden kanssa, vaan se tähtää tulevaisuuden hankkeisiin.Morrisin tiedottaja kertoi AFP:lle, että Mission Winnow on jälleen Australian jälkeen Ferrari-tallin nimisponsorina.”Meidän toiminta Australiassa on erilaista kuin muissa maissa. Kerromme yksityiskohdat ennen Melbournen kilpailua”, tiedottaja kertoi.Ferrarin edustaja kertoi AFP:lle, että Mission Winnow palaa tallin logoon Bahrainin osakilpailussa, joka ajetaan maaliskuun loppupuolella.Kansainvälinen autourheiluliitto (FIA) vastustaa tupakkayhtiöiden tekemää sponsorointia autourheilussa, mutta AFP:n mukaan Philip Morris ei ole koskaan lopettanut Ferrarin sponsorointia. Viime lokakuussa yhtiö teki näkyvän paluun Mission Winnow -kampanjallaan.McLaren-tallilla on tällä kaudella sponsorina tupakkayhtiön kampanja. Tallin autoissa on ”A Better Tomorrow” (parempi huominen) -mainos, joka on American Tobaccon (BAT) tieteellisen tutkimuksen tytäryhtiö ja liittyy sähkötupakkaan.Vielä ei ole kerrottu, näkyykö mainos myös Melbournessa. BAT:n edustaja kertoi AFP:lle, että päätös tehdään vasta ennen kilpailuviikonloppua.