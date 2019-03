Kuumakallena tunnettu 21-vuotias f1-kuljettaja Verstappen vaatii itseltään kypsyyttä: ”En koskaan ollut ’hullu-Max’”

Urheilu

Kuumakallena tunnettu 21-vuotias f1-kuljettaja Verstappen vaatii itseltään kypsyyttä: ”En koskaan ollut ’hullu

Red Bullin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verstappen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tallipomo

Vertappen