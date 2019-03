Urheilu

Hiv-työhön rahaa keränneen pyöräilyseuran lisenssi peruttiin, kun nimilyhenteen PPCC merkitys selvisi

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

PPCC

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyöräilyliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisenssin