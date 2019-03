Urheilu

Onni hylkäsi Kaisa Mäkäräisen

Kaisa Mäkäräiselle

olisi suonut mitalin ampumahiihdon MM-kisojen 7,5 kilometrin pikamatkalla.Päinvastoin kuin monessa muussa tämän kauden kilpailussa Mäkäräinen ei pilannut mahdollisuuksiaan ensimmäisellä ammuntapaikalla vaan laukoi kaikki viisi luotia keskelle taulua.Ikuiseksi arvoitukseksi jää, miten hänelle olisi käynyt ilman kohtalokasta kaatumista ennen toista ampumispaikkaa.Mäkäräisellä on käynyt urallaan monta kertaa huono tuuri. Nyt kun olisi tarvittu onnea, se hylkäsi Mäkäräisen.Östersundin pikakisa osoitti jälleen, kuinka tiukkaa kilpailu ampumahiihdossa on, jos sitä vertaa esimerkiksi maastohiihtoon. Sprintin 20 parasta naista mahtuivat minuutin sisään.Siinä menossa yksikin ohi­laukaus voi maksaa paljon. Mäkäräisen menestys nojaa hiihtovauhtiin, mutta kaksi sakkoa on hänelle liikaa.Yhdellä sakolla Mäkäräinen olisi kamppaillut perjantaina vielä mitalista. Tai olisi ainakin ollut sitä hyvin lähellä.