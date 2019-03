Urheilu

Suomen Tulli pysäytti VPS:n joukkueesta kaikki tumma­ihoiset pelaajat, joukkue kertoo HS:lle: ”Itketti ja häve

Veikkausliiga-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VPS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pysäytetyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tullin

Ulkomaalaisvalvonnasta

”Pelkkä kohdehenkilön olemassaolo ei tee viranomaisten toiminnasta hyväksyttävää.”