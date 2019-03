Kaisa Mäkäräisen mitalitoiveet haihtuivat taas tuhkana tuuleen: ”Näitä on nähty, sisällä ei käy nyt minkäänlaista tunnemyrskyä”

Urheilu

Kaisa Mäkäräisen mitalitoiveet haihtuivat taas tuhkana tuuleen: ”Näitä on nähty, sisällä ei käy nyt minkäänlai

Östersund

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopputuloksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005596851.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksissa

Päinvastoin