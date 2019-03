Konkarivahti Nikklas Bäckström sai pelivuoron ja torjui voiton entisestä seurastaan IFK:sta: ”Ei auta lähteöä miettimään, ketä vastaan pelaa”

Urheilu

Konkarivahti Nikklas Bäckström sai pelivuoron ja torjui voiton entisestä seurastaan IFK:sta: ”Ei auta lähteöä

Tampere

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tappiosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rautakorpi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bäckström

Tappara