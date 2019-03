Ray Kokkonen on sillifani ja huumorimies – hänellä on myös hulvaton tarina ampumahiihtäjien saunaillasta ja sakkoringistä Kanadansuomalainen Kokkonen on Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n toiminnantarkastaja. Hän on tyytyväinen, että IBU:n johtoa on uusittu lahjusepäilyjen takia.