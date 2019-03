Urheilu

Kolme kiipeilijää kuoli Britannian korkeimmalla vuorella

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuolintapaus

Juttua korjattu 8.50: Turmassa kuoli kolme kiipeilijää, ei kaksi.