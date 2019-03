Urheilu

Liukas kenttä aiheutti yhden kaikkien aikojen surkeimmista rangaistuspotkuista

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäonnistuneita

Keskiviikon