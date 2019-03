Kenian yleisurheilujohdon mielestä IAAF haluaa ”tappaa Afrikan yleisurheilun” karsimalla pitkät juoksumatkat Timanttiliigasta

Urheilu

Kenian yleisurheilujohdon mielestä IAAF haluaa ”tappaa Afrikan yleisurheilun” karsimalla pitkät juoksumatkat T

Kenian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähde: AFP