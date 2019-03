Amerikkalainen huippupelaaja iski hole-in-onen erittäin harvinaisella tavalla – ja sen jälkeen reikää jouduttiin korjaamaan

Urheilu

Amerikkalainen huippupelaaja iski hole-in-onen erittäin harvinaisella tavalla – ja sen jälkeen reikää joudutti

Amerikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moore

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmanlistalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähde: Golf Digest