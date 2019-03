Urheilu

Italian maailmanmestarijoukkueen kapteeni Fabio Cannavaro ryhtyy Kiinan päävalmentajaksi

Italian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cannavaro

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cannavaron

Lähde: AFP