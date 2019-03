Jouko Lehtoranta lopettaa toimitusjohtajan hommat ja lentää huhtikuussa Norwichiin – siellä pelaa hänen asiakkaansa Teemu Pukki

Urheilu

Jouko Lehtoranta lopettaa toimitusjohtajan hommat ja lentää huhtikuussa Norwichiin – siellä pelaa hänen asiakk

Kotka

Kädenpuristus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimitusjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Vaikka

Lehtoranta

Tällä

Päätyöstä

Palataan

Vaikka

Englannin Mestaruussarjan ottelu Rotherdam–Norwich lauantaina kello 17.