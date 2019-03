Urheilu

Jalkapallon MM-turnauksen joukkuemäärän nostaminen 48:aan harkinnassa jo Qatarin vuoden 2022 kisoihin

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fifa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seurajoukkueiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seurajoukkueiden