Mäkäräisen mitalijahti päättyi päättyi painajaiseen pystypaikalle: ”Olen pahoillani”, ampumahiihtäjä viestitti seuraajilleen

Urheilu

Mäkäräisen mitalijahti päättyi päättyi painajaiseen pystypaikalle: ”Olen pahoillani”, ampumahiihtäjä viestitti

Östersund

Kaisa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkäräinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilökohtaisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkäräinen

Italian

Suomalaisista