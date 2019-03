Urheilu

Seurajoukkueiden kaikkien aikojen ennätysyleisö seurasi naisten jalkapallo-ottelua Espanjassa

Espanjan liigan ottelu keräsi sunnuntaina 60 739 katsojaa Atlético Madridin ja FC Barcelonan otteluun Wanda Metropolitano -stadionille, kertoo uutistoimisto AFP.Yleisömäärä on suurin naisten seurajoukkueiden ottelussa Euroopassa. Atléticon mukaan se on myös seurajoukkueiden ME-yleisömäärä. Aiempi ennätys oli myös Espanjasta: Athletic Bilbaon ja Atlético Madridin ottelua seurasi 30. tammikuuta 48 121 katsojaa.Ottelu oli myös naisten Espanjan liigan kärkiottelu, jonka Barcelona voitti 2–0. Atlético kuitenkin johtaa yhä sarjaa. Eroa on nyt Barcelonaan kolme pistettä.Jos mukaan otetaan maajoukkueet, vuonna 1999 naisten MM-finaali Rose Bowlissa Kaliforniassa veti vielä enemmän katsojia, 90 185. Loppuottelussa Yhdysvallat voitti Kiinan.Jalkapallon naisten MM-kisat pelataan tänä vuonna Ranskassa 7. kesäkuuta alkaen.