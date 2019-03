Urheilu

YIT ja Caverion lähtivät mukaan taito- ja pikaluistelijoiden Myllypuron hallihankkeeseen

Myllypuron

Hallista

Jääurheilukeskus oy on allekirjoittanut aiesopimuksen YIT:n ja Caverion Suomi Oy:n kanssa. Sopimus kattaa hankkeen kehitysvaiheen, joka kestää kuluvan vuoden loppuun asti.Tässä vaiheessa on tavoitteena on kehittää monitoimihallin teknistä suunnitelmaa muun muassa investointien osalta. YIT on rakennusyhtiö ja Caverion muun muassa energia- ja kylmätuotantojärjestelmien tekijä.Hallin hinnaksi on arvioitu 20 miljoonaa euroa.Hallin rakentamista on suunniteltu Itä-Helsingin Myllypuroon, mutta tontille ei ole vielä suunnitteluvarausta. Taitoluisteluliiton tiedotteen mukaan neuvottelut asiasta käynnistyvät Helsingin kaupungin kanssa alkuvuoden aikana. Hankkeen vetäjien tavoitteena on rakentamisen aloittaminen ensi vuonna.suunnitellaan harjoituskeskusta pika- ja taitoluistelijoille. Suomessa ei ole vielä yhtään pikaluisteluun soveltuvaa hallia. Taitoluistelijat vastaavasti kärsivät pääkaupunkiseudulla jääpulasta, tiedotteessa todetaan.Monitoimihalliin on suunnitteilla 400 metrin mittainen pikaluistelurata, 427 metrin mittainen juoksurata, kuntosali, kaksi peilisalia oheisharjoittelua varten sekä tilat esimerkiksi yritystilaisuuksien tai seminaarien järjestämiseksi.Noin 2 000 hengen istumakatsomo mahdollistaisi pikaluistelun EM- ja MM-kilpailujen järjestämisen Suomessa.