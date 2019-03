Urheilu

Tutkimus: Jääkiekko on yhä suomalaisten suosikkilaji, mutta yleisurheilu hengittää jo niskaan

Jääkkiekko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnostus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on yhä suomalaisia eniten kiinnostavin urheilulaji, ilmenee Sponsoroinnin ja viestinnän tutkimusyritys Sponsor Insightin tekemästä selvityksestä.Jääkiekon etumatka kuitenkin kutistui. Yleisurheilu on enää kolme prosenttiyksikköä jäljessä kiinnostavuudessa jääkiekkoa, kuin vuosi sitten ero oli yhdeksän prosenttiyksikköä.Jääkiekosta melko tai erittäin kiinnostuneita suomalaisia on tutkimuksen mukaan nyt 45 prosenttia aikuisväestöstä, kun yleisurheilusta kiinnostuneita oli 42 prosenttia.Kolmanneksi kiinnostavin laji suomalaisten mielestä on hiihto ennen ampumahiihtoa ja formula ykkösiä.jääkiekkoa kohtaan putosi vuodessa selvästi: kun vuosi sitten 49 prosenttia vastanneista kertoi olevansa kiinnostunut jääkiekosta, oli luku nyt 45 prosenttia. Samanaikaisesti yleisurheilun kiinnostus vahvistui kahdella prosenttiyksiköllä 42 prosenttiin.18–29-vuotiaissa miehissä elektroninen urheilu nousi ensimmäistä kertaa kiinnostavimmaksi lajiksi. Tässä ryhmässä 53 prosenttia oli kiinnostunut e-urheilusta ja jääkiekosta 52 prosenttia.Yleisurheilun kiinnostus on puolestaan noussut tasaisesti. Kymmen vuotta sitten se oli suomalaisia neljänneksi eniten kiinnostava laji, mutta nyt se on jo noussut aivan jääkiekon kantaan.kiinnostaa eri lajit kuin naisia.Miehissä kärkilajit ovat jääkiekko, formula 1, yleisurheilu ja jalkapallo. Naisissa hiihto ohitti jääkiekon nousten kiinnostavimmaksi lajiksi. Naisissa hiihdon jälkeen kiinnostavimmat lajit ovat jääkiekko, yleisurheilu ja taitoluistelu.Tutkimuksessa vertailtiin yhteensä 68 eri lajia.Sponsor Insight haastatteli nettipaneelin kautta 2 092 vähintään 18 vuotta täyttänyttä suomalaista. Otos vastaa iän, sukupuolen ja asuinalueiden osalta Suomen väestörakennetta.Yhtiö teki tutkimuksen 14. kerran.