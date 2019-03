Urheilu

Tyrväisen veljekset aiheuttavat sydämen­tykytyksiä vanhemmilleen ja puolisoilleen – mitä tapahtuu, kun vastass

Tyrväisen

Vanhemmat

”Fanaattista uran seuraamista, ja se on kiva, että vanhemmat ovat siinä mukana ja hengittävät jääkiekkoa”, Antti Tyrväinen, 29, sanoo.

”Pelicans on pelannut tosi hyvää kiekkoa. Meillä on ollut vaikeuksia niin Lahdessa kuin kotonakin. Tulee varmasti kova sarja, ja paljon pitää meidän parantaa, jotta voitot irtoavat”, Juhani Tyrväinen sanoo.

Tyrväisten

Runkosarjassa

”Peli on peliä, ja siviilielämä on siviilielämää.”

Velipoika

Pelicansin ja HIFK:n puolivälieräsarja alkaa Lahdessa torstaina 20.3. kello 18.30. Telia-tv näyttää pelin suorana.

Kohta jaetaan mitalit – vapaana vain hopea ja pronssi

Jääkiekkoliigan

Pannaanko