MM-hiihdoista lähtenyt dopingskandaali paisuu: Syyttäjän mukaan verenvaihtoa on tapahtunut ainakin kymmenessä maassa, myös Suomessa ja Ruotsissa

Urheilu

MM-hiihdoista lähtenyt dopingskandaali paisuu: Syyttäjän mukaan verenvaihtoa on tapahtunut ainakin kymmenessä

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dopingskandaalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmeisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/RxPrx2/21-idrottare-indragna-i-dopningsharvan

https://www.bild.de/sport/2019/sport/doping-skandal-um-arzt-mark-schmidt-21-athleten-bei-eigenblut-doping-ueberfuehrt-60767370.bild.html