Kasper Hämäläinen on kokenut Puolassa kaiken: Lastensa syntymän ja harvinaisen seurasiirron, jonka takia häntä paiskottiin kolikoilla

Kasper Hämäläinen on kokenut Puolassa kaiken: Lastensa syntymän ja harvinaisen seurasiirron, jonka takia häntä

menee siivillä. Kymmenen vuotta sitten Kasper Hämäläinen https://www.hs.fi/haku/?query=kasper+hamalainen oli ”märkäkorvainen” 22-vuotias debytantti jalkapallon A-maajoukkueessa, ja nyt hän on Huuhkajien 32-vuotias konkaripelaaja ja maajoukkueen vanhin pelaaja.”Onko näin?” Hämäläinen kysyy.Olemme A-maajoukkueen hotellilla, joka sijaitsee parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä pohjoisitalialaisen Udinen kaupungin keskustasta ja lauantain ottelustadionista.Hämäläinen tekee EM-karsintojen avausottelussa paluun A-maajoukkueeseen puolentoista vuoden tauon jälkeen, siksi hän onkin kuin uusi pelaaja päävalmentaja Markku Kanervan https://www.hs.fi/haku/?query=markku+kanervan vähän muuttuneessa ryhmässä. Lauantaina hän voi hyvinkin olla avauskokoonpanossa Italiaa vastaan lohkon ennakolta vaikeimmassa vierasottelussa.”Tässä on tosiaan vierähtänyt muutama tovi [edellisestä maajoukkueottelusta]. Minulla on ollut koko ajan hyvä keskusteluyhteys Kanervan kanssa.”Hämäläinen kertoo olleensa välillä loukkaantuneena, välillä taas uusi valmentaja ei halunnut päästää häntä loukkaantumisen jälkeen maajoukkueeseen ja viime syksynä perheeseen syntyi tytär, joka piti Hämäläistä tiiviisti kotona. Perheessä oli jo kolmevuotias poika, joten Hämäläinen ei voinut jättää perhettään tuolloin.viime vuotta hän on pelannut Puolassa, jossa hän on kokenut melkein kaiken, mitä jalkapalloilijana voi kokea. Kuusi vuotta sitten hän hyppäsi Ruotsista suureen tuntemattomaan mutta ei ole pettynyt.Kuuteen vuoteen mahtuu neljä Puolan mestaruutta, kaksi cupin voittoa ja paljon kohua herättänyt siirto Lech Poznánista sen veriviholliseen Legia Warszawaan.”Kahtena ensimmäisenä vuonna taistelimme Poznánin kanssa mitalista, ja viimeisenä vuonna mietimme, että tämä on meidän vuosi. Niinhän siinä kävi, että silloin tuli mestaruus. Sitten tuli seurasiirto, ja Warszawassa on tullut kolme mestaruutta putkeen.”Hämäläisen siirto Poznánista Warszawaan oli myrskyisä.”Oli se kova paikka, vaikka olin valmistautunut. Siitä tuli aikamoinen sirkus. Yritin pitää pääni kylmänä ja ajatella, että se on minun työtäni ja urani kannalta se oli hyvä siirto.”Media oli saanut vihiä siitä, että Hämäläinen oli lentämässä Varsovaan allekirjoittamaan sopimusta, ja mediamylläkkä oli valmis alkamaan lentokentällä. Legian väki haki hänet suoraan lentokoneesta, ja Hämäläinen ohitti ”pahimman härdellin” autolla, jossa oli tummennetut lasit.Ensimmäisen kerran hän tuli Legian pelaajana median eteen vasta harjoitusleirin jälkeen kauden avaustilaisuudessa, jotta tilanne olisi rauhallisempi.Ensimmäisessä vierasottelussa hän joutui vielä kokemaan Poznánin fanien vihan. Lämmittelyssä ennen ottelua häntä heiteltiin kolikoilla. Pelissä katsomossa oli Hämäläisen pelipaita puettu nukelle, joka roikkui hirtettynä katsomossa.Kentälle hän pääsi ottelun lopussa valtavan vihellyskonsertin saattelemana. Hän sanoo olleensa ottelun jälkeen henkisesti loppu.Legiaan mestaruuksien, Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan takia. Kaiken olen kokenut.”

Mitä elämänkokemusta olet saanut Puolassa?

”Tietenkin olen nähnyt Puolaa paljon, olen tutustunut ihmisiin ja saanut ystäviä. Lech Poznánissa sain Paulus Arajuuresta läheisen ystävän. Tämä meni ihan tunteelliseksi.”

”Puolan kieli on yksi juttu. Tietenkin perhe on kasvanut siellä. Tyttären syntymä siellä. Mentiin kihloihin, mentiin naimisiin, saatiin lapsi ja perustimme perheen. Kaikki on tapahtunut Puolan vuosien aikana. Sitä en tule unohtamaan. Kaikki tunteet näinä vuosina heijastuvat Puolaan.”Hämäläisellä on Legiassa sopimus loppumassa, ja sitä on jäljellä enää pari kuukautta. Kuuden vuoden jälkeen Puolan kaupungit, stadionit, joukkueet ja pelaajat ovat tulleet jo liiankin tutuiksi.”Tuntuu siltä kuin Puola olisi koluttu läpi. Tekisi mieli nähdä jotain uutta, ehkä siitä tulisi ylimääräistä energiaa, mitä ehkä joskus tarvitsee.”Hän ottaa ensimmäisenä huomioon perheensä miettiessään uutta maata, jossa hän haluaisi pelata.”Siitä lähdemme liikkeelle, mikä on meille mukava ja sopiva maa asua. Se voi olla Euroopassa tai missä vain. Se riippuu, missä on kysyntää.””MLS-liiga [Pohjois-Amerikka] olisi kiva, mutta ne seurat eivät ehkä hirveästi enää ota vanhempia pelaajia. Saksasta jokin seura olisi kiva, ei ehkä ihan Bundesliigasta. Itävalta tai Australia voisi olla kiva tai Tanska.”kävi katsomassa talvella Hämäläistä Puolassa ja kertoi samalla, millaista roolia maajoukkueessa olisi tarjolla.”Sanoin, että ilman muuta tulen, jos on tarvetta. Hän kertoi, mitä hän haluaa ja millaisia pelaajia hän haluaa. Nopeutta ja ehkä vastahyökkäyksiin tarvitaan voimaa ylöspäin.”Italiaa vastaan Hämäläiselle olisi mahdollisesti tarjolla loukkaantuneen Jasse Tuomisen https://www.hs.fi/haku/?query=jasse+tuomisen tyhjäksi jättämä tontti Teemu Pukin https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+pukin hyökkääjäparina.”En tiedä, kenen paikka se on. Veikkaan, että varsinkin Italiaa vastaan vastahyökkäykset ovat meidän ase. Varmaan tulee meillekin maalipaikkoja.”Maajoukkueesta poissa ollessaan Hämäläinen on katsonut kaikki Suomen ottelut Kansojen liigassa.”Niissä on ollut hyvää tekemistä. Lopussa emme saaneet niitä tuloksia, joita halusimme, mutta kaiken kaikkiaan on ollut loistava Kansojen liiga Suomelta.”

Onko sinulle selvinnyt, miksi Suomi on saanut hyviä tuloksia ja peli on loksahtanut kohdalleen?

”Luulen, että olemme saaneet tietynlaisen selvyyden siihen, miten haluamme pelata ja miten pidämme itsemme nipussa tiiviinä. Emme anna tilaa ja paikkoja vastustajille. Liikumme hyvin joukkueena. Kun tulee paikkoja, meidän pitää olla tarkkoja viimeistelyssä. Olemme tehneet tilanteista hyvin maaleja.”

Mitä tulee mieleen siitä, että pääset pelaamaan Italian joukkuetta ja huippupuolustajia vastaan?

”Ykkösajatuksena on, että pitää yrittää nauttia näistä peleistä. Nuorempana minulla ei ollut sellaista mentaliteettia. Vanhempana ja kokeneempana olen ruvennut nauttimaan isoista peleistä ja hengittämään sitä ilmapiiriä. Tietenkin pitää pysyä keskittyneenä, mutta pelaaminen ei saa olla vain puurtamista. Pitäisi löytyä tietynlainen rentous ja peli-ilo.”Samaan aikaan vasen puolustaja Juha Pirinen https://www.hs.fi/haku/?query=juha+pirinen kulkee Hämäläisen ohi ja hieroo hellästi hyökkääjän olkapäätä.”Hän siunasi minut”, Hämäläinen sanoo.

Millaisesta tilanteesta pystyt tekemään Italiaa vastaan maalin?

Italia–Suomi lauantaina kello 21.45 Suomen aikaa. Viasat Jalkapallo -kanava näyttää ottelun.

”Vastahyökkäys, juoksu linjan taakse ja pallo siihen.”