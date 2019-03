Teemu Pukin seuran pukukopissa on puhuttu Valioliiga-unelman lisäksi brexitistä: ”Siellä oli joitakin jätkiä, jotka eivät tienneet, mitä brexit tarkoittaa”

Urheilu

Teemu Pukin seuran pukukopissa on puhuttu Valioliiga-unelman lisäksi brexitistä: ”Siellä oli joitakin jätkiä,

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päävalmentaja

Pukin